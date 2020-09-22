نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 1821 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وسجلت السلطات الصحية الألمانية، 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.

وأكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة .

Advertisements

وبحسب وزارة الصحة الألمانية، تعافى من المرض حوالي 243.7 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، امس الاثنين، أن وباء "كورونا" كشف هشاشة العالم، وهناك الكثير من التحديات وافتقار للحلول، مشيرا إلى الحاجة لمواجهة التحديات بشكل مشترك.