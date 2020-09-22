نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 1821 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.
وسجلت السلطات الصحية الألمانية، 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.
وأكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة .
وبحسب وزارة الصحة الألمانية، تعافى من المرض حوالي 243.7 ألف شخص.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، امس الاثنين، أن وباء "كورونا" كشف هشاشة العالم، وهناك الكثير من التحديات وافتقار للحلول، مشيرا إلى الحاجة لمواجهة التحديات بشكل مشترك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ألمانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 274158 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.