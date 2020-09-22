نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. العثور على طرد مشبوه داخل مبنى البرلمان الألماني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل بأن الشرطة الألمانية عثرت على طرد مشبوه داخل مبنى البرلمان، والشرطة تحقق في الأمر.
وفي سياق آخر، عثرت السلطات الألمانية، على 31 مهاجرا داخل شاحنة تبريد تركية عند الحدود مع التشيك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وكشفت الشرطة، الألمانية أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية، وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء.
وقتل 6 أشخاص، وأصيب 27 آخرون في تركيا، من جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد.
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