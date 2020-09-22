نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الاجتماع الفني الخامس بين عسكريين أتراك ويونانيين في بروكسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، انطلاق الاجتماع الفني الخامس بين عسكريين أتراك ويونانيين في مقر حلف الناتو في بروكسل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت تركيا اتجهت مجدداً إلى تصعيد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بإعلانها استئناف أنشطة المسح والتنقيب بمنطقة تقع بين قبرص واليونان، وهو ما قابلته أثينا بوضع قواتها في حالة تأهب، بينما استنكرت ألمانيا؛ التي سبق أن تدخلت لنزع فتيل التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخطوة التركية.

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وحث الاتحاد الأوروبي أنقرة على وقف تحركاتها التي وصفها بـ«المثيرة للقلق الشديد» بعد توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

وأصدرت البحرية التركية، أمس الاثنين، إخطاراً ملاحياً (نافتيكس) يستمر حتى 23 أغسطس الحالي قالت فيه إن السفينة «أوروتش رئيس» ستجري عمليات مسح زلزالي شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.