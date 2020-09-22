552 إصابة في 24 ساعة.. ارتفاع جديد فى تسجيل إصابات كورونا في السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 552 إصابة، وذلك بعدما كسرت حاجز الـ500 على مدار اليومين السابقين.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)مقارنة بـ 492 إصابة بالأمس؛ ليصبح الإجمالي 330798 حالة .
وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 1185 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 312684 حالة.
فيما أشارت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4542 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغ عددها 13572 والحالات الحرجة 1121 حالة
وأكدت الصحة السعودية على أن جميع المؤشرات المتعلقة بوضع كورونا "إيجابية"
وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبد العالي، أن المملكة عضو في منظمة دعم علاج فيروس كورونا ومتى ما اعتُمد لقاح فاعل فستحصل المملكة على حصتها وستقوم بتوفيره.
وأضاف أن "الجميع خاصة الأشخاص غير المتقيدين بالإجراءات في الأماكن العامة بضرورة التقيد بالاحترازات لسلامة الجميع، حيث إن تصرفهم قد يعرّض الآخرين للخطر".
وأكد أن المملكة مضطلعة بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن السعودية من أوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة.
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