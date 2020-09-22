شاهد.. انفجار قوي يهز عين قانا بجنوب لبنان

ووفقا لموقع "لبنان 24"، تشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبًا دخانية مرتفعة، دون معرفة الأسباب المؤدية للانفجار.
وأظهرت معلومات أولية أن ما حدث هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا..
ويرجح وقوع اضرار كبيرة دون معرفة ما اذا كان هناك اصابات.
ويتداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة من المنطقة التي حدث فيها الانفجار.
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