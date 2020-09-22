تركيا تواصل استفزازها.. سفينة التنقيب عروج ريس تعود مجددا إلى شرق المتوسط

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"،عن مصادر تركية قولها إن سفينة عروج ريس للتنقيب التي عادت إلى ميناء أنطاليا قبل أيام، غادرت الميناء صباح اليوم، الثلاثاء، باتجاه شرقي المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت اليونان تركيا إلى تقديم إثباتات حول رغبتها في تخفيف التوتر بشرق المتوسط.
وكان الناتو استضاف اليوم، الثلاثاء، اجتماعا فنيا خامسا بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، لكن يبدو أن أنقرة تواصل استفزازها بشأن التنقيب في المتوسط وعدم تخفيف التوتر.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال في تصريحات سابقة إن عودة سفينة استطلاع تركية إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد لا تشير إلى "تنازل أنقرة عن حقوقها" في شرق البحر المتوسط.
وأضاف أن عودة السفينة كانت جزءًا من عملياتها المجدولة للصيانة، وأنه "ستكون هناك تحركات مخططة للخلف وللأمام".
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعودة السفينة التركية ووصفها بأنها "خطوة أولى إيجابية" لنزع فتيل التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن الموارد الطبيعية البحرية.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن "الخطوة الأولى من قبل تركيا ستكون مقدمة لتحسين الوضع في علاقاتنا الثنائية".
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