تركيا تواصل استفزازها.. سفينة التنقيب عروج ريس تعود مجددا إلى شرق المتوسط

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"،عن مصادر تركية قولها إن سفينة عروج ريس للتنقيب التي عادت إلى ميناء أنطاليا قبل أيام، غادرت الميناء صباح اليوم، الثلاثاء، باتجاه شرقي المتوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت اليونان تركيا إلى تقديم إثباتات حول رغبتها في تخفيف التوتر بشرق المتوسط.

وكان الناتو استضاف اليوم، الثلاثاء، اجتماعا فنيا خامسا بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، لكن يبدو أن أنقرة تواصل استفزازها بشأن التنقيب في المتوسط وعدم تخفيف التوتر.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال في تصريحات سابقة إن عودة سفينة استطلاع تركية إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد لا تشير إلى "تنازل أنقرة عن حقوقها" في شرق البحر المتوسط.

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وأضاف أن عودة السفينة كانت جزءًا من عملياتها المجدولة للصيانة، وأنه "ستكون هناك تحركات مخططة للخلف وللأمام".