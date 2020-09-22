الارشيف / أخبار عالمية

أمريكا تهدد بمعاقبة أي دولة تبيع أسلحة لـ إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنها ستعاقب أي دولة تبيع أسلحة تقليدية إلى إيران، مؤكدة أنه لا توجد دولة عقلانية تؤيد حصول إيران على سلاح صيني أو روسي.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت الخارجية الأمريكية إن إيران تحاول تدمير البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط.

وشددت الخارجية الأمريكية: "لن نسمح بتكرار هجمات إيران الإرهابية في المنطقة".

Advertisements

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بعد أن رفضت أوروبا وروسيا مطلبها بإعادة العقوبات الأممية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعرض الحكومات والشركات الأجنبية لعقوبات اقتصادية إذا باعت أسلحة لإيران.

كما أعلن فرض عقوبات على أكثر من 20 كيانًا وأشخاصًا متورطين في أنشطة إيران النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمريكا تهدد بمعاقبة أي دولة تبيع أسلحة لـ إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا