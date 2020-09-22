نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30" غرب روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "نوفوستي"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر عسكرية، بتحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30" روسية في محافظة تفير غرب روسيا.

وذكرت الوكالة، أن الطائرة التي كانت تنفذ طلعة تدريبية، سقطت في منطقة مشجرة، وأن الطاقم قفز منها بالمظلة وقد اتصل قائد الطائرة بالأجهزة الأرضية.

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة مقاتلة متطورة، خلال مهمة تدريبية، لكن طيارها نجا من الحادث بسلام، حسبما قال مسؤولون روس.

وأعلنت شركة "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسية، أن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريبية بالقرب من مدينة كومسومولسك-أون-أمور، أقصى شرقي البلاد،

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وأكدت الشركة الروسية، أن قائد الطائرة قفز بأمان، ولم تقع أضرار على الأرض، ولم يعرف سبب الحادث حتى الآن.

وحلقت المقاتلة "سو -57" أكثر الطائرات المقاتلة الروسية تطورا، لأول مرة عام 2010، فلديها القدرة على حمل معدات وأسلحة متطورة.

وصممت شركة سوخوي الطائرة ذات المحركين لتنافس مقاتلة الشبح الأمريكية "إف-22 رابتور".

ويمثل الحادث أول خسارة لطائرة سو-57، حيث صنعت شركة سوخوي 10 منها في كومسومولسك-أون-أمور، لإجراء اختبارات ما قبل الإنتاج، وتقييم القدرة القتالية.