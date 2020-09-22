أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يواسي آل الفضلي

امين عام المؤتمر يواسي آل الفضليبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/ محمد علي الفضلي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عمر طويل حافل بالعمل الوطني والنضال من أجل القضايا الوطنية،

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / فاهم محمد علي الفضلي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، سكرتير الهيئة الوزارية للمؤتمر، وإخوانه وكافة آل الفضلي، أشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المبدئية وتضحياته الكبيرة التي بذلها طيلة حياته من أجل انتصار إرادة شعبنا اليمني العظيم.

وعبّر الأمين العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

