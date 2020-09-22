أمريكا: سنعاقب أى دولة تبيع أسلحة تقليدية لإيران

وتابعت الوزارة، بأن إيران تحاول تدمير البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها لن نسمح بتكرار هجمات إيران الإرهابية فى المنطقة. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلنت أمس الإثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور فى برنامج الأسلحة النووية الإيرانى لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

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