ترامب: نعمل على وقف البرنامج النووي الإيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل على وقف البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف ترامب: "نعمل على وضع حد لانتشار الإرهاب"، مشددا على أنه "متفائل جدا بمستقبل منطقة الشرق الأوسط".
وتطرق ترامب في كلمته لقضية السلام، مؤكدا أن "دولا أخرى في الشرق الأوسط ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبا".
وحول وباء كورونا، قال الرئيس الأميركي إنه يجب تحميل مسؤولية تفشي كورونا للصين، لافتا إلى أن "منظمة الصحة العالمية قالت في البداية إن كورونا لا ينتقل بين البشر".
وقال، في رسالة مسجلة بثت خلال الاجتماع، إنه يجب "محاسبة الصين على ما قامت به" في أزمة كوفيد-19، فيما توشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 200 ألف وفاة بالوباء.
واتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بالخروج من الصين وإصابة كل العالم"، موضحا "مع بدء انتشار الفيروس، حظّرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد"، بحسب ما ذكرت فرانس برس,
وأثنى ترامب على تعامل الولايات المتحدة مع تفشي فيروس كورونا المستجد قائلا: "جهودنا خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في أميركا".
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