سلطة انتقالية.. تعيين وزير دفاع سابق رئيسا جديدا فى مالي

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يذكر أن العقيد باه نداو ولد في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 قبل أن يتلقى تكوينا وتدريبات مختلفة كطيار في الكليات العسكرية في الاتحاد السوفيتي سابقا، ليلتحق بعدها بالقوات الجوية في بلاده ويُكمل دراساته العسكرية لاحقا في فرنسا.
شغل نداو منصب مساعد رئيس البلاد الأسبق، موسى طراوري، وشغل منصب نائب قائد هيئة الأركان للحرس الوطني، ثم نائب وزير الدفاع، وأخيرا وزارا للدفاع في عهد الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.
وكانت مجموعة دول غرب أفريقيا طالبت المجلس العسكري الحاكم ضرورة بتعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين وذلك خلال القمة 57 للمجموعة مع تأكيد على إعادة السلطة للمدنيين سريعا، قائلة :" لابد من إقامة سلطة مدنية انتقالية في مالي "خلال الأيام المقبلة".
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