أردوغان يدعو لعقد مؤتمر من أجل تقسيم الطاقة في شرق المتوسط

دعا الرئيس التركي رجب أردوغان إلى عقد مؤتمر لتقسيم اكتشافات الطاقة في شرق المتوسط.
وقال أردوغان في كلمة له نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، إنه يدعو "الجميع لتطبيق العدالة والقوانين والأعراف والجلوس على طاولة المفاوضات لاقتسام الطاقة".
وأضاف:" ندعو لتنظيم مؤتمر يجمع جميع دول شرق المتوسط لحل الأزمة".
وادعى أن "أي خطوات عقيمة لاستبعاد بلادنا (شرقي المتوسط) ليس لها فرصة للنجاح".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتدي فيه تركيا على الجرف القاري اليوناني في شرق المتوسط، فضلا عن توقيعه اتفاقية غير قانونية مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
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