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اتصال هاتفي بين ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي

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ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، الثلاثاء، أن اتصالا هاتفيا جرى بين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وخلال الاتصال أكد ولي عهد البحرين على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك قوله، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن إعلان تأييد السلام "إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم، وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائما".

وأضاف: "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة".

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