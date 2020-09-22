بريطانيا تفرض قيودا جديدة لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن جونسون قوله - فى خطاب أمام مجلس العموم البريطانى - "علينا التحرك فورا لتجنب عواقب أشد خطورة فيما بعد"، موضحا أن الإجراءات التى ستطبق لمدة 6 أشهر تأتى بعد تجاوز أعداد الحالات المسجلة بالمستشفيات للضعف.

وأضاف: "أؤكد أن ذلك لا يعنى العودة للإغلاق الشامل الذى طبق فى مارس الماضى.. نحن لسنا بصدد إصدار توجيه عام بالبقاء فى المنزل، ولسوف نضمن أن تبقى المدارس والكليات والجامعات مفتوحة لأن لا شىء أهم من التعليم والصحة والرفاه لشبابنا".

ولفت إلى أن للمؤسسات التجارية أن تباشر أعمالها بشكل متوافق مع مساعى منع الوباء، داعيا من يستطيع العمل من منزل أن يفعل ذلك، ووجه المطاعم والكافيهات بتقديم الخدمة على المائدة، باستثناء توصيل الطلبات.

كما أعلن توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات، ليشمل الباعة وسائقى التاكسى والعملاء بالأماكن المغلقة، باستثناء الموائد بالمطاعم، فضلا عن منع الرياضات بالأماكن المغلقة.

وكانت الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد عاودت الارتفاع فى المملكة المتحدة، لتسجل يوم السبت الماضى أعلى معدل إصابات يومية منذ 8 مايو الماضى بـ4422 حالة.