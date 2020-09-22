عاجل.. هبوط تاريخى للعملة التركية.. اليورو بـ 9 ليرات

تراجعت قيمة الليرة التركية بشكل حاد فى أسواق المال، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت الليرة 7.67 مقابل الدولار، كما ليسجل اليورو الواحد 9 ليرات تركية، حسبما جاء فى نبأ عاجل لشبكة "العربية".





ويعد تراجع العملة التركية، اليوم الثلاثاء، هو أكبر تراجع تسجله الليرة أمام الدولار طوال تاريخها. ويتواصل انهيار الليرة التركية منذ مطلع العام الجارى، إذ سجلت الليرة تراجعا بنسبة أكبر من 21% أمام الدولار، ليصبح 2020 هو الأسوأ فى تاريخ تركيا الاقتصادى. وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار، ما يعد أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.

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