نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقاحة نظام تميم.. زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح ممارسات النظام (فيديو) في المقال التالي
ونشرت قناة "مداد نيوز" مقطع فيديو لزوجة حفيد مؤسس قطر والتي أشارت فيه إلى أن زوجها بحاجة لمحام يختاره بحرية وناشدت الزوجة المجلس الأممي لمساعدتها في إطلاق سراح زوجها كما فضحت جريمة عزله عن العالم الخارجي والحكم عليه بشكل تعسفي بـ22 عاما بعد تلفيق قضايا له بدوافع سياسية عام 2013.
وقالت "أريان":"زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة بسبب تدهور صحته جراء سوء المعاملة والتعذيب".
وكشفت "أريان" تعسف السلطات القطرية ضدها هي وأطفالها فبعد اعتقال زوجها وضعوها وهي حامل في منزل غير صالح للسكن بالصحراء لا يحتوي على أجهزة تكييف ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحي زوجة الشيخ المعتقل.
بالإضافة إلى ذلك، كانت قد كشفت "أريان" عن تلقيها تهديدات صريحة حال واصلت حملتها من أجل حرية زوجها قضية الشيخ طلال آل ثاني تكشف حقيقة النظام القطري أمام العالم.
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