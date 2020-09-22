فيديو.. بوتين يدعو لإصلاح مجلس الأمن ويعلن مبادرة روسية ضد عسكرة الفضاء

وفى كلمته أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، شدد بوتين على ضرورة نبذ العنف وعدم اللجوء له كنهج فى التعامل مع النزاعات، مضيفًا أن روسيا ستساهم فى تحقيق التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية، وستعمل لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما دعا الرئيس الروسى إلى إجراء إصلاحات فى مجلس الأمن عبر التوافق بين الدول المعنية، معلنًا عن مبادرة روسية بشأن عدم عسكرة الفضاء، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل لتحقيق السلام لجميع الشعوب.
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