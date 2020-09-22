الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجنب حرب عالمية باردة جديدة

واعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، سيتحدث ممثلو 193 دولة بينها الولايات المتحدة والصين خلال هذا الاجتماع الذى يعقد عبر الانترنت (افتراضيا) العام الحالى بسبب الوباء، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

من جهة أخرى، ندد الأمين العام بالمنافسة الصينية الأمريكية المتصاعدة فى العالم، داعيا إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الدولتين، وقال : "لن يتحمل عالمنا كل هذه الخلافات بين القطبين، الأكبر فى العالم، حيث أن لكل منهما قواعده التجارية والمالية وشبكة الإنترنت وقدراته فى مجال الذكاء الاصطناعى".