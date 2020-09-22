”هوبكنز”: 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة منذ الاثنين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل 52070 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف بيان للجامعة التي تتابع تطور جائحة كورونا بناء على البيانات الفدرالية وكذلك التقارير الإعلامية، أن 356 حالة وفاة جديدة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجمة عن فيروس كورونا) تم تسجيلها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وذلك بعد تسجيل 38978 حالة إصابة و220 حالة وفاة يوم أمس الاثنين.
ووفقا بالمعطيات الأخيرة للجامعة، فقد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 6,8 مليون إصابة منذ بداية الجائحة التي خلفت هناك أيضا 199886 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 2,6 مليون أمريكي من مرض "كوفيد-19" بعد إصابتهم به.
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