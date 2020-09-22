الصين: لا ننوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى، مؤكدا تمسك بكين بحل الخلافات بـ"طرق سلمية".

وفي خطاب مسجل عبر الفيديو، إلى الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال شي إن الصين "لا تنوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة".

وتابع الرئيس الصيني: "سنواصل تسوية الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين عبر حوار ومناقشة، ولن نسعى إلى التورط في لعبة محصلتها صفر".

كما تناول الرئيس الصيني أيضا ملف جائحة كورونا، داعيا إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية. ورد شي ضمنيا، بهذا الخصوص، على اتهامات نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ضد المنظمة التي سماها "دمية في يد الصين" وأعلن اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب منها.

وقال شي في هذا الصدد: "في مواجهة الفيروس، يجب أن نعزز التضامن وأن نتجاوز ذلك (الأزمة) معا. يتعين علينا اتباع إرشادات العلم وإفساح المجال كاملا لمنظمة الصحة العالمية كي تمارس دورها القيادي.. وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية".

وفي تطرقه إلى القضايا الاقتصادية، قال شي إن على العالم أن يقول "لا للأحادية والحمائية"، مضيفا أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تبقى حجر الأساس للتجارة العالمية.