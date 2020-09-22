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 الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات على فنزويلا 

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا.

وجاء في بيان نشر على موقع الوكالة: "تم فرض قيود جديدة على خمسة مواطنين فنزويليين".

كما أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 47 فردًا وكيانا قانونيا ضمن القائمة السوداء.

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ونصت الوثيقة التي نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي: "هذه الكيانات الـ 47 حددتها الحكومة الأمريكية على أنها تتعارض ومصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية".

وتشمل القائمة أفراداً وكيانات قانونية من كندا والصين وإيران وماليزيا وعمان وباكستان وتايلاند وتركيا والإمارات وبريطانيا. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من اليوم الثلاثاء.

وهذه الكيانات لم تعد مؤهلة لإعفاءات تراخيص التصدير وإعادة التصدير في الولايات المتحدة.

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