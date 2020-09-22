نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات وليتوانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة كورونا في المقال التالي
وترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية في حين ترأس جانب ليتوانيا نيريس جرماناس نائب وزير الخارجية.
وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة " كوفيد 19 " وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس " كورونا " المستجد.
وجرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفين إزاءها.
وناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
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