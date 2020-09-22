منذ تفشي كورونا.. الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية

سجل الأردن 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، الثلاثاء، في أعلى عدد يومي منذ بداية تفشي الوباء في مارس، وحذر مسؤولو الصحة من أن الفيروس المستجد ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

ودعا وزير الصحة سعد جابر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية: "المواطنين إلى الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات"، من أجل حماية شعب المملكة.

وسجل الأردن إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عنه.

وارتفعت الإصابات 4 أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى، في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

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وأغلقت الحكومة المدارس الخميس الماضي لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن حكومته لن تفرض إغلاقا كاملا، قال مسؤولون إنه قد يكون له تأثير له وقع الكارثة على الاقتصاد المعتمد على المساعدات، والذي تضرر بالفعل بشدة من الفيروس.