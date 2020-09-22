هولندا تسجل رقما أسبوعيا قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

وبحسب رويترز، فى الأسبوع المنتهى يوم 15 سبتمبر، سجل المعهد الوطنى للصحة 8265 حالة جديدة.
وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض فى الأيام السبعة الماضية ارتفاعا من 19 حالة فى الأسبوع السابق.
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