



قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الثلاثاء، إنها سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع حتى يوم 22 سبتمبر، بلغ 13471 حالة بزيادة تتجاوز 60 فى المئة على الرقم المسجل فى الأسبوع السابق.

وبحسب رويترز، فى الأسبوع المنتهى يوم 15 سبتمبر، سجل المعهد الوطنى للصحة 8265 حالة جديدة. وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض فى الأيام السبعة الماضية ارتفاعا من 19 حالة فى الأسبوع السابق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هولندا تسجل رقما أسبوعيا قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.