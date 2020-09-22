صدق أو لا تصدق .. تميم يرفض التطبيع ويتعهد بمكافحة الإرهاب ويطالب بإنهاء المقاطعة

أعلن تميم بن حمد أمير قطر خلال كلمته في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ترحيب الدوحة بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال تميم تعليقا على توقيع الإمارات والبحرين اتفاقات سلام مع إسرائيل إن "لسلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام إسرائيل بمبادرة السلام العربية وحل قضية فلسطين"، وذلك في الوقت الذي تطبع فيه قطر العلاقات مع تل أبيب بشكل كامل من دون اتفاق رسمي.
وأضاف:"ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بفك الحصار عن غزة ودعوتها للالتزام بالشرعية الدولية".
وعن مقاطعة الرباعي العربي لقطر بسبب دعمها للإرهاب، قال تميم إن "الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحلّ الأزمة".
وللمفارقة، زعم تميم أن قطر (الراعية للإرهاب) لن تدخر جهدًا في مكافحة الإرهاب.
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