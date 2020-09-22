أمريكا ترفع سيف العقوبات في وجه الصين وروسيا لتطبيق حظر السلاح على إيران

هدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على كل من يعقد صفقة مع إيران لتصدير السلاح إليها، وذلك بعد إعلان العقوبات الأمريكية ضدها.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية: "ننوي تتبع كل انتهاك لعقوباتنا، سواء كانت الانتهاكات من جانب الصين أو من جانب روسيا، قرارات مجلس الأمن أمر جاد".

وألقى بومبيو باللوم على الاتحاد الأوروبي لعدم إبداء الدعم لاقتراح الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران داخل مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الجهود الأمريكية لمنع إيران من شراء أسلحة جديدة توفر فوائد للدول الأوروبية أكثر من أمريكا نفسها.

وتأتي تهديدات بومبيو عقب تحرك الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران والتي كانت فرضت من قبل بسبب برنامجها النووي.

واتخذت الولايات المتحدة تلك المناورة القانونية من أجل الحفاظ على حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل في إطار الاتفاق النووي الإيراني، ذلك على الرغم من أن الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين انضموا إلى الصين وروسيا وأخبروا واشنطن بأنها لا تملك الحق في تجديد العقوبات على إيران، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.