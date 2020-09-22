عاجل.. اندلاع حريق هائل فى مصنع قرب طهران

وقال التلفزيون الرسمى فى إيران، إن الحريق الهائل اندلع فى مصنع قرب طهران، لافتًا إلى أنه لا توجد أنباء عن وقوع خسائر جراء الحريق حتى الآن.

ولم يشر التلفزيون الإيرانى أو أى مصادر رسمية إلى ملابسات الحريق أو أسبابه حتى اللحظة.