فيديو: ماكرون للأمم المتحدة: تركيا تنتهك سيادة دول المتوسط وليبيا

حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من التدخلات الأجنبية فى ليبيا فاقمت الأزمة فى البلد المنكوب بالصراعات منذ 2011، مشددًا على ضرورة احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا.





وفى إشارة صريحة إلى تركيا، قال ماكرون، هنالك من يقوم بنقل المرتزقة والإرهاب إلى ليبيا، مطالبًا أنقرة بتوضيح لتصرفاتها فى الأراضى الليبية. ولفت ماكرون إلى أن فرنسا تعمل جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة وجيران ليبيا لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة شعبها. وفيما يخص البحر المتوسط، حذر ماكرون تركيا من ممارساتها المزعزعة للاستقرار، مطالبًا أنقرة باحترام سيادة دول أوروبا والقانون الدولى، كما دعا إلى حوار مع الأتراك لتفادى النزاع فى منطقة شرق المتوسط.

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