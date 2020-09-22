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أمريكا تعلن سحب قواتها بالكامل من أفغانستان في هذ الموعد

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن خطط وصفتها بـ "الحذرة" لسحب القوات الأمريكية بالكامل تدريجيًا من أفغانستان بحلول شهر مايو العام المقبل.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيلي، أمام الكونجرس إن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، لم يصدر أوامر بتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أقل من 4 أو 5 آلاف فرد، مشيرًا إلى أن هناك خطط داخل إدارة ترامب لسحب جميع القوات بالكامل بحلول شهر مايو المقبل "إذا تهيأت الظروف لذلك"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأوضح المسئول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تعمل على تقليص عدد قواتها هناك إلى النصف تقريبًا أي من 8600 فرد إلى ما بين 4 آلاف أو 5 آلاف فرد حتى أواخر شهر نوفمبر المقبل.

وتأتي تلك الخطوة بعد اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة أواخر شهر فبراير الماضي.

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