ولاية ويسكونسن الأمريكية تعلن حالة الطوارئ

أعلنت ولاية ويسكونسن، الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ الصحية في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المغلقة، وذلك وفقًا للأمر التنفيذي رقم 90 الذي وقعه حاكم الولاية، توني إيفرز. وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن الأمر التنفيذي ينص على ارتداء الكمامات بشكل إجباري للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، كما يجب أيضًا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة التي يتوافد عليها الناس، باستثناء محلات الإقامة الخاصة. وأشار حاكم الولاية إلى أن أكثر من 100 طفل توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا خلال العام الجاري، لافتًا إلى أنه يوجد حاليًا في الولاية 12 طفلًا مصابًا بامرض. وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة.

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