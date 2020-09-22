نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب التصريحات تشتعل بين بكين وواشنطن في المقال التالي
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في تصريحات صحفية: "بينما يكافح المجتمع الدولي بشدة ضد فيروس كوفيد -19، فإن الولايات المتحدة تنشر فيروسا سياسيا هنا في الجمعية العامة".
وأضاف: "لا بد لي من التأكيد على أن الضجيج الأمريكي يتعارض مع الجو العام للجمعية العامة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وانتقد ترامب، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بكين بشأن ما أسماه "فيروس الصين"، مطالبا العالم باتخاذ إجراءات بشأن نشر الصين "للطاعون".
وألقى ترامب باللوم، مرارا، على الصين بشأن الوباء الذي أودى بحياة 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب قرابة 7 ملايين شخص حتى الآن.
قال تشانغ في وقت سابق اليوم، إن بكين ترفض اتهامات الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن التفشي الحالي لمرض "كوفيد -19".
وأضاف: "ترفض الصين بحزم الاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين، فهذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق". فيما دعا الرئيس الصيني، لعدم تسييس الجائحة.
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