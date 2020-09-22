تخسيس الكرش في اسبوعين تعرف على السر !

الكرش هو احد الامور التي تسبب الإزعاج للفرد وعدم الراحة النفسية و عدم التقبل لشكل الفرد و يتسبب زيادة الوزن في الكثير من الأمراض . والتخلص من الوزن يكون سهل لبعض الأفراد و صعب للآخرين . و في الأساس يعتمد على الإرادة وأتباع نظام غذائي سليم و صحي و هو ما سوف نتبعه ونتعرف عليه لكي ننقص الوزن بسهولة .

و النظام يبدأ من راحة الجسم لمدة لا تقل عن ست ساعات و عدم تناول الطعام في أوقات متأخرة و شرب الماء بكميات كبيرة لا تقل عن ٨ أكواب في اليوم

و يتم تقسيم الأسبوعين اسبوع نتناول فيه:

في الإفطار قطعة جبن قريش + طبق سلطة و نتناول سناك برتقاله

في الغذاء سلطة + قطعة بطاطس مسلوقه و 150 جرام ستيك و نتناول جوافة ك سناك

في العشاء كوب زبادي لايت و بيضة مسلوقة و كوب شاي اخضر

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و الاسبوع الثاني نتناول:

في الإفطار خيار وطماطم و بيضتين مسلوقين و سناك ام علي بالشوفان

في الغذاء سمكة مشوية كبيرة و طبق سلطة خضراء كبير و سناك دارك شوكليت و علبة زبادي

في العشاء خيار وقطعة جبنه قريش و كوب قرفة بالزنجبيل .

ومن الأشياء التي تساعد على تخسيس الكرش أن ينال الجسم ما يكفيه من النوم و الراحه و ايضا حصوله على كمية كبيرة من المياه و شرب المشروبات التي تساعد على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم و الإبتعاد عن المشروبات الغازية .