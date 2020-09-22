أخبار اليمن : المرضى في خطر.. مستشفى حزم الجوف خارج الخدمة

المرضى في خطر.. مستشفى حزم الجوف خارج الخدمةوجه مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف، نداء إستغاثة بعد توقف أغلب خدمات مستشفى الحزم العام ومحطة الأكسجين الوحيدة بالمحافظة بسبب نفاد الوقود.

وأوضح مكتب الصحة في بيان له، أن استمرار تحالف العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية تسبب في توقف محطة الأكسجين وبات مستشفى الحزم الأكبر بالمحافظة مهدد بالتوقف عن تقديم خدماته للمرضى، وكذا توقف العديد من المرافق الصحية بالمديريات ما ينذكر بكارثة تهدد حياة آلاف المرضى.

وحمل مكتب الصحة، دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية.

كما حمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية نتيجة صمتها إزاء معاناة الشعب اليمني جراء تشديد العدوان للحصار واحتجاز سفن الوقود وكذا إيقافها للدعم الإنساني الذي تقدمه للقطاع الصحي.

ودعا مكتب الصحة، دول العالم الحر والمنظمات الإنسانية، إلى الضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار ووقف العدوان.

يذكر أن مستشفى الحزم يقدم خدماته لآلاف المواطنين والنازحين ويوجد به محطة الأكسجين الوحيدة بالمحافظة التي تزود بقية المرافق الصحية بالأكسجين.