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فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 10,008 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن شهدت الإصابات انخفاضًا أمس بعد تسجيلها 5298 إصابة بالمرض، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكانت فرنسا سجلت الأسبوع الماضي أعلى حصيلة إصابات بالمرض منذ بدء الجائحة، وذلك بعد رصد 13,498 حالة إصابة بالمرض.

وأشارت الصحة الفرنسية إلى إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 468,069 حالة.

وأكدت الصحة الفرنسية وفاة 78 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة ضحايا المرض في فرنسا إلى 31,416 حالة وفاة.

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