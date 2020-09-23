المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة بكورونا
كشفت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 2227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 105346 حالة في المغرب.
ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2328523 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1889 حالة.
وتم التأكد من 1725 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 85883.
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