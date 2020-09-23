أخبار اليمن : المتعافون من حمى الضنك يمتلكون مناعة قوية ضد كورونا

المتعافون من حمى الضنك يمتلكون مناعة قوية ضد كورونا
توصلت دراسة جديدة إلى أن الناجين من حمى الضنك، قد يتمتعون بمستوى معين من المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
وحلل باحثون من جامعة ديوك الأميركية، أرقام تفشي فيروس كورونا في البرازيل، ووجدوا صلة بين انتشار الفيروس والأمراض المنقولة بواسطة البعوض.
وقال المؤلف الرئيسي، الدكتور ميغيل نيكوليليس، أستاذ علم الأعصاب بكلية ديوك للطب، إن الفريق قارن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع انتشار حمى الضنك في عامي 2019 و2020، ووجدوا أن المناطق التي تقل فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتباطؤ نمو الحالات فيها، كانت مواقع عانت من تفشي حمى الضنك هذا العام أو الماضي.
وأكد نيكوليليس أن هذا يعني أن الأجسام المضادة لحمى الضنك قد تمنع العدوى ويمكن أن تحيد فيروس كورونا، وفقاً لموقع الحرة.
وكتب المؤلفون للدراسة: "يثير هذا الاكتشاف المذهل احتمالا مثيرا للفضول للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس كورونا في إشارة إلى الأجسام المضادة للمرضين".
وأشاروا إلى أنه إذا تم إثبات صحة هذه الفرضية، فقد يعني ذلك أن الإصابة بحمى الضنك أو التحصين بلقاح فعال وآمن لحمى الضنك يمكن أن ينتج مستوى معينا من الحماية المناعية ضد فيروس كورونا.
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