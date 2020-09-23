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مصر تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة المصرية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد و19 حالة وفاة، مقارنة مع 126 حالة إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 102254 حالة من بينها 91143 حالة تماثلت للشفاء وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودورالسينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

 

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