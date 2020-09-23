مصر.. تأجيل محاكمة "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الانضمام الي تنظيم القاعدة بالسودان " لجلسة 13 أكتوبر، لإحضار المتهمين من محبسهم.
وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين في القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة تهما منها تولي وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، وتمويلها. وكان دور المتهمين الأول والثاني تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثاني للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.
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