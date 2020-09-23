إجبار طائرة نائب الرئيس الأميركي على العودة لمشكلة بالمحرك

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة.

وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر أن سبب المشكلة في المحرك ربما كان اصطدام طائرة نائب الرئيس الأميركي بطائر. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.

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