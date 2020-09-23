بـ جسر جوي.. الولايات المتحدة تقدم مساعدات لـ متضرري الفيضان في السودان

نقلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة الأمريكية)، إمدادات إغاثة ماسة، لمساعدة نحو 15 ألف أسرة متضررة من الفيضانات في السودان، عن طريق جسر جوي.
وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان، أن الإمدادات تم نقلها جوًا إلى الخرطوم من المستودعات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت: "تعمل الولايات المتحدة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين لتوزيع الإمدادات الحيوية للمجتمعات المتضررة من الفيضانات"، لافتة إلى أن الجسر الجوي عبارة عن مساعدات إضافية لما قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا لدرء آثار الفيضانات من خلال شركائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
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