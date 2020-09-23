الارشيف / أخبار عالمية

ماكرون يدعو أردوغان للالتزام بوقف التصعيد في المتوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، إلى الالتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص.

وطالب ماكرون، تركيا، بأن تحترم سيادة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، والقانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة، من شأنها التسبب في توترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط بشكل لا لبس فيه، بحسب الرئاسة الفرنسية.

اقرأ أيضا:

كما دعا الرئيس الفرنسي، تركيا، إلى القبول بالانخراط في حوار مماثل، وبالروح نفسها، مع قبرص.

Advertisements

وبحسب الإليزيه، شدد ماكرون على ضرورة التزام النظام التركي بحظر الأسلحة في ليبيا، واحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا.

في المقابل، أبلغ أردوغان نظيره الفرنسي، بأن تركيا تتوقع من باده أن تتبنى نهجا "بناء" بشأن الخلاف مع اليونان في شرق البحر المتوسط.

وزعم أردوغان أن سبب التوتر في شرق المتوسط؛ هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماكرون يدعو أردوغان للالتزام بوقف التصعيد في المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا