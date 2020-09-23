ماكرون يدعو أردوغان للالتزام بوقف التصعيد في المتوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، إلى الالتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص.

وطالب ماكرون، تركيا، بأن تحترم سيادة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، والقانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة، من شأنها التسبب في توترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط بشكل لا لبس فيه، بحسب الرئاسة الفرنسية.

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كما دعا الرئيس الفرنسي، تركيا، إلى القبول بالانخراط في حوار مماثل، وبالروح نفسها، مع قبرص.

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وبحسب الإليزيه، شدد ماكرون على ضرورة التزام النظام التركي بحظر الأسلحة في ليبيا، واحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا.

في المقابل، أبلغ أردوغان نظيره الفرنسي، بأن تركيا تتوقع من باده أن تتبنى نهجا "بناء" بشأن الخلاف مع اليونان في شرق البحر المتوسط.

وزعم أردوغان أن سبب التوتر في شرق المتوسط؛ هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة.