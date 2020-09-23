النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة قبل الانتخابات العامة

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون، لتمويل مؤقت؛ لإبقاء عمل الحكومة حتى يوم 11 ديسمبر القادم، وذلك بعدما توصل الحزبان الرئيسيان (الديمقراطي والجمهوري) والبيت الأبيض إلى اتفاق لتقديم المساعدة للمزارعين ومعونات غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تمرير مشروع القانون بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب؛ بعد إجراء تعديلات في اللحظات الأخيرة.

وسيجنب المشروع- في حال وافق عليه مجلس الشيوخ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب- إغلاق الحكومة قبل الانتخابات العامة، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، فضلا عن تمويل معظم الوكالات الحكومية، حيث سيوفر 30 مليار دولار لـ"شركة ائتمان السلع" التابعة لوزارة الزراعة، وهو ما كان مطلبا لإدارة ترامب.