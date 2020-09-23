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الصين تعلق وارداتها من شركة نرويجية للمأكولات البحرية بسبب فيروس كورونا

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أعلنت المصلحة العامة للجمارك بالصين اليوم /الأربعاء/ تعليق واردات الصين من شركة نرويجية للمنتجات المائية بعد أن جاءت نتائج اختبار عينة من مجموعة المأكولات البحرية المجمدة المستوردة منها إيجابية لفيروس الجديد.

وذكرت المصلحة –في بيان اليوم- أنها اتخذت إجراءات وقائية طارئة تتضمن تعليق قبول طلبات الاستيراد ذات الصلة بالمنتج الذي تم تحديده باسم "جادوس نجورد" لمدة أسبوع واحد اعتبارا من اليوم.

وأضافت المصلحة أن العينة الإيجابية لفيروس كورونا جاءت من مجموعة من الأسماك المجمدة.

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