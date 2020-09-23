وزير بريطاني: لا نستبعد العودة للإغلاق الكلي من جديد بسبب كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه لا يستبعد العودة للإغلاق الكلي الجديد بسبب أزمة تفشي كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وقد سجلت بريطانيا، أمس الثلاثاء، ارتفاعا حادا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 4926 حالة جديدة مقابل 4368 في إحصائية أمس الاثنين.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4926، ليصل إلى مستوى 403551 حالة.
وتشير هذه الحصيلة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بشكل كبير في المملكة المتحدة حيث بلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422، وفي 20 سبتمبر 3899، وفي 21 سبتمبر 4368.
كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41825 شخصا.
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