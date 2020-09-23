كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان جلسة مجموعة عمل الأمن النووي

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم /الأربعاء/ جلسة عبر شبكة الإنترنت بالفيديو لمجموعة العمل المعنية بالأمن النووي؛ لمناقشة التعاون بشأن الحد من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب وقضايا أخرى، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم /الأربعاء/، نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أنه ترأس الجلسة من الجانب الكوري المدير العام للوزارة لشؤون منع انتشار الأسلحة النووية والشؤون النووية بارك إيل، ومن الجانب الأمريكي مديرة الحد من التهديد النووي لمجلس الأمن القومي الأمريكي وليا كوكران، بمشاركة مسؤولون من وكالات الطاقة النووية في كلا البلدين، متابعة "بحث الجانبان القضايا المعلقة الخاصة بالتعاون في مجال الأمن النووي بين البلدين، ومسار التعاون المستقبلي بينهما.

وأضافت أن جدول أعمال الجلسة تضمن جهودا مشتركة؛ لتقليل استخدام اليورانيوم عالي التخصيب للأغراض البحثية من خلال الانتقال إلى منشآت تستخدم تقنيات لليورانيوم عالي الكثافة، ولكن منخفض التخصيب، موضحة أن الجانبين ناقشا أيضا سبل تعزيز حماية المنشآت النووية من التوغلات المحتملة، مثل هجمات الطائرات بدون طيار .

يذكر أن مجموعة العمل المعنية بالأمن النووي هي من بين مجموعات العمل الأربع في إطار اللجنة الثنائية رفيعة المستوى، والتي تم إطلاقها في عام 2016 بعد مراجعة اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية بين البلدين عام 2015، وتضم مجموعات العمل الأخرى الملحقة باللجنة الثنائية رفيعة المستوى فريق العمل الخاص بإدارة الوقود المستهلك ، وفريق العمل الخاص بإمداد الوقود المضمون ، وفريق العمل الخاص بتعزيز التعاون في مجال مراقبة الصادرات والرقابة النووية.