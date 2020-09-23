الهند تلقن أردوغان درسا: تعلم أولا كيف تحترم سيادة الدول

شنت السلطات الهندية، أمس الثلاثاء، هجومًا حادًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وهاجم المبعوث الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير تيرومورتي، أردوغان معتبرًا تصريحاته أمام الجمعية العامة تدخلًا صارخًا في شئون الهند الداخلية وغير مقبولة تماما.

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "رأينا تصريحات الرئيس التركي عن إقليمي جامو وكاشمير الهنديين. إن تلك التصريحات تعتبر تدخلًا صارخًا في شئون الهند الداخلية وغير مقبولة تمامًا".

وأضاف: "على تركيا التعلم كيف تحترم سيادة الدول الأخرى وتعكس سياستها بشكل أكثر عمقًا".

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وكان أردوغان اعتبر في تصريحاته أمس أن الصراع في منطقة كشمير يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لإحلال السلام في جنوب آسيا، مضيفًا: "نحن بحاجة لحل تلك القضية عبر الحوار من خلال إطار عمل يحتوي يشمل حلولًا من الأمم المتحدة خاصة بما يتماشى مع توقعات شعب كشمير".

وكانت الهند الأسبوع الماضي انتقدت باكستان وتركيا خلال الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بسبب تصريحاتهما حول الشئون الهندية الداخلية، حيث طالبت نيودلهي أردوغان بالامتناع عن التعليق على شئونها الداخلية والعمل على تعزيز فهمها للمارسات الديمقراطية بشكل أفضل.

وكانت تقارير هندية أفادت بأن أجهزة المخابرات رصدت أنشطة مشبوهة لمنظمات المجتمع المدني التركية داخل إقليم كشمير، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تجاوزت الحدود بدعمها الجماعات المتمردة في كشمير.