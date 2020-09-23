عروض طيران اليوم الوطني 90 الخطوط السعودية وناس واديل تتنافس لتقديم الأفضل

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محمد سياف - ابو ظبي - متابعة حصرية لأخبار السعودية من مصر فايف – تتسابق شركات الطيران السعودية على حب الوطن، وذلك من خلال تقديم المزيد من عروض وتخفيضات رحلات الطيران، للمواطنين السعوديين في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رقم 90″Saudi Arabia National Day”، حيث تقدم شركات الطيران المختلفة في المملكة العربية السعودية عروضا مميزة، ومن هذه الشركات ” الخطوط السعودية، طيران ناس، طيران نسما، طيران اديل”.

اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية وعروض شركات الطيران:

عروض خطوط السعودية باليوم الوطني :

عرض التذاكر المجانية من الخطوط السعودية في اليوم الوطني 1442:

تعلن شركة الطيران السعودية خطوط السعودية عن تخفيضات على رحلاتها الجوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، حيث أعلنت الشركة عن 1932 تذكرة مجانية على درجة الضيافة، و90 تذكرة مجانيةيوميا على درجة الأعمال ولمدة ثلاث ايام، كما أن العرض ساري حتى 1 أكتوبر 2020، وذلك تحت شعار 90 عام فوق هام السحاب.

وجاء ذلك احتفاءً باليوم الوطني، وتحت عنوان السفر أصبح أسهل عبر الموقع الرسمي لطيران الخطوط السعودية أو التطبيق الخاص بالشركة، ولمزيد من المعلومات عن عروض خطوط السعودية باليوم الوطني أو الحجز فقط أذهب لموقع الخطوط السعودية.

عرض التذاكر المجانية على درجة الاعمال من الخطوط السعودية:

تقدم الخطوط السعودية عرض مميز جدا خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة وهو 90 تذكرة مجانية على درجة الاعمال يوميا، من خلال الاجابة على الاجابة على سؤال على صفحة الخطوط السعودية على منصة توتير طبقا لشروط محددة في الفقرة التالية ،وكان عرض الخطوط العام الماضي هو توحد الأسعار إلى 99 ريال فقط للرحلات الداخلية على الفئة الاقتصادية، وذلك تحت شعار مليون مقعد ب 99 ريال فقط، حيث وفرت الخطوط السعودية مليون مقعد بهذا السعر الرمزي احتفالا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89.

شروط عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني:

عرض خدمات الأنترنت المجانية الخطوط السعودية:

بمناسبة اليوم الوطني التسعون، استمتع باتصال إنترنت غير محدود على جميع الرحلات الداخلية والدولي.

عروض طيران اديل باليوم الوطني 90:

يقدم طيران اديل السعودية في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عرض ليوم واحد فقط، وهو عند الحجز رحلة ذهاب وعودة سوف تحصل على قسيمة سفر بقيمة 90 ريال لاستخدامها في اي حجز قادم لك، ولم يكن كالمتوقع ان يكون سعر موحد للرحلات الداخلية مثل ما حدث في عروض الطيران لليوم الوطني العام الماضي وهو ٨٩ ريال فقط لجميع الوجهات الداخلية، وللمزيد من المعلومات والحجز والتسجيل زور موقع شركة اديل للطيران.

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عرض طيران اديل في اليوم الوطني 88:

أعلن طيران اديل صباح اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية عن المفاجأة التي جهزها ليشارك بها في عروض اليوم الوطني، وهي سعر موحد لجميع الرحلات الداخلية وهو 88 ريال للوجه الواحدة، وذلك على أن يكون الحجز خلال اليوم الوطني فقط في فترة سفر تتراوح ما بين 15 أكتوبر و 24 ديسمبر لعام 2018.

عروض طيران ناس لليوم الوطني:

لم يعلن للاسف طيران ناس عن أي عروض لليوم الوطني 90 مثل ما فعل العام الماضي عندما أعلن عن أفضل عروض اليوم الوطني 89 للطيران للرحلات الداخلية ابتداءً من 49 ريال و 209 ريال للرحلات الدولية، وذلك في فترة سفر تتراوح ما بين 13 أكتوبر إلى 18 ديسمبر 2019، وموعد بدء الحجز قد أعلن عنه طيران ناس في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2019، ويمكن الحجز عن طريق الموقع الرسمي لطيران ناس ، أو عن طريق مركز الاتصال على رقم 920001234 ، أو بطريقة أخرى عن طريق تطبيق طيران ناس للجوال ، وللعلم طيران ناس يغطي أكثر من 53 وجهة دولية و 17 وجهة داخل المملكة العربية السعودية.

عرض الرحالات المجانية من طيران ناس اليوم الوطني 89:

كما فعلها ناس في العيد الوطني 88 يأتي طيران ناس ويفعلها في العيد الوطني 89 مع أقوي عروض الطيران واقوي عروض اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن طيران ناس عن مجانية الرحالات الداخلية خلال اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر، وذلك من خلال استرجاع المبالغ المدفوعة على هيئة قسائم سفر فيما بعد.

عروض شركة نسما للطيران في العيد الوطني للسعودية:

طيران نسما يدخل في عروض اليوم الوطني كما فعلت باقي شركات الطيران في المملكة العربية السعودية احتفالا بالعيد الوطني الثامن والثمانين، وقد اعلن طيران نسما عن عرضه للرحلات الداخلية والتي تبدأ من سعر 88 ريال للاتجاه الواحد، وجاء ذلك تحت شعار ” لوطننا الغالي ولأن الوطن يستاهل وأنتم تستاهلون”، ووضح نسما أن فترة الحجز هي اليوم 23 سبتمبر، أما عن فترة السفر فهي من يوم 24 سبتمبر وحتي 27 أكتوبر 2018،

كما أوضحت الصفحة الرسمية لطيران نسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن العرض يشمل الوجهات جدة حائل ، الرياض جدة ، الرياض حائل ولا يشمل رحلات مدن الشمال.

يمكنك الاستفادة من بعض عروض الطيران هذه بحجز رحلات مستقبلية تحت عروض اليوم الوطني أيضا، قامت شركات الطيران السعودية بعمل رائع في عروض اليوم الوطني.

مشاركات غالية في الفاعلية من شركات الطيران السعودية غي عروض يوم الوطن السعودي، دليل على مدي الاعتزاز والامتنان لوطنهم السعودي.