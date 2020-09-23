وزير مالية شيعي.. فرنسا تدعم مبادرة الحريرى لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، بمبادرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، بأن يسمي رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب مرشحا "شيعيا مستقلا" لتولي حقيبة المالية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الخارجية الفرنسية إن إعلان الحريري يمثل فرصة مهمة، وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة الآن.

وكانت شبكة "إل بي سي إي" اللبنانية، ذكرت أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب لن يزور قصر بعبدا قبل أن يعرف موقف "حزب الله" و"أمل" من المبادرة التي قدمها الحريري.

واقترح الحريري في بيان أمس الثلاثاء أن يسمي رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، مرشحا شيعيا "مستقلا" لتولي حقيبة المالية.

وتضغط باريس على الساسة اللبنانيين لتشكيل الحكومة بسرعة لكن العملية واجهت عقبة بسبب طلب حزب الله وحركة أمل، تسمية عدة وزراء بينهم وزير المالية.