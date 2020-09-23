رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، بمبادرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، بأن يسمي رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب مرشحا "شيعيا مستقلا" لتولي حقيبة المالية.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الخارجية الفرنسية إن إعلان الحريري يمثل فرصة مهمة، وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة الآن.
وكانت شبكة "إل بي سي إي" اللبنانية، ذكرت أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب لن يزور قصر بعبدا قبل أن يعرف موقف "حزب الله" و"أمل" من المبادرة التي قدمها الحريري.
واقترح الحريري في بيان أمس الثلاثاء أن يسمي رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، مرشحا شيعيا "مستقلا" لتولي حقيبة المالية.
وتضغط باريس على الساسة اللبنانيين لتشكيل الحكومة بسرعة لكن العملية واجهت عقبة بسبب طلب حزب الله وحركة أمل، تسمية عدة وزراء بينهم وزير المالية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير مالية شيعي.. فرنسا تدعم مبادرة الحريرى لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.