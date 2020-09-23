عقار ياباني يحقق نتائج إيجابية لعلاج مصابي كورونا

كشفت مجموعة "فوجي فيلم" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن نتائج إيجابية أحرزها عقار "أفيجان"، الذي طورته والمرخص أصلًا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، حيث سمح بخفض ملحوظ لمدة شفاء المصابين بفيروس كورونا

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، قالت المجموعة اليابانية في بيان لها إنه من بين 156 مريضًا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يومًا لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيجان" و14,7 يومًا لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا.

وركزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19. وقالت مجموعة "فوجيفيلم" إن التجربة التي أجريت منذ مارس وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيجان".

وستجري المجموعة الآن "تحليلًا مفصلًا للبيانات" التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "بدءًا من أكتوبر".

وقد تم ترخيص عقار "أفيجان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها. ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل عقار "أفيجان" إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.

وفي مايو الماضي، أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو أن بلاده قد تخلت عن هدفها المتعلق بالموافقة، في الشهر نفسه، على عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا الذي أنتجته لشركة "فوجي فيلم" القابضة كعقار لعلاج المرضى بفيروس كورونا، وذلك بعدما أظهر تقرير لاختبار سريري مؤقت عدم وجود فعالية واضحة لهذا العقار.